Рада дозволила польському держбанку працювати в Україні

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні", це єдиний в Польщі банк, що належить державі.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Угода створює правові підстави для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego на території України.

Вона передбачає можливість надання уряду України, державним і приватним установам та організаціям допомоги у формі позик та інших фінансових інструментів.

Раніше заступник міністра інфраструктури повідомляв, що у липні 2025 року на Конференції з відновлення України BGK підписав листи про наміри, що дозволяють надавати позики польським підприємцям для інвестицій, повʼязаних з відновленням України.

Bank Gospodarstwa Krajowego – єдиний у Польщі банк, який повністю контролюється державою.

