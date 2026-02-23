Українці активно скуповують золото: які дані щодо інших дорогоцінних металів

Клієнти українських банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на невеликому рівні.

Про це йдеться у збільшеному переліку відкритих даних щодо валютного ринку Нацбанку, до якого із січня 2025 року додали детальну інформацію про операції з банківськими металами, повідомляє Мінфін.

"Показово, що протягом усього досліджуваного періоду фінансові установи продавали клієнтам виключно золото — жодної операції зі сріблом, платиною чи паладієм зафіксовано не було, - пише Мінфін.

Сплеск інтересу до золота припав на кінець 2025 року. Рекорд було зафіксовано у грудні, коли банки реалізували 3536,5 тройської унції золота на суму понад 15 млн доларів.

Ще один значний період активності спостерігався торік у вересні, коли клієнти придбали 2572 унції.

Високий попит зберігається і на початку 2026 року. Лише за січень 2026 року обсяг проданого золота становив 2411 тройської унції, що обійшлося інвесторам у понад 11,4 млн доларів.

"Ринок мав і періоди повного "штилю": з січня по березень, а також із травня по серпень 2025 року банки взагалі не продали жодної унції дорогоцінних металів", - пише видання.

Водночас банки викуповують у населення та бізнесу незначні обсяги металів, і мова в основному йде про золото. Наприклад, у січні 2026 року клієнти принесли до банків лише 75 тройських унцій золота на суму 370 тис доларів (порівняно з понад 2400 унціями, які були куплені ними ж за той самий місяць).

Протягом 2025 року показники викупу були незначними.

"Єдиним нетиповим місяцем став жовтень 2025. Це був час своєрідної "срібної аномалії", коли клієнти вперше і востаннє за звітний період масово понесли до банків срібло. Тоді фінустанови викупили 1929 тройської унції цього металу на 94,9 тис. доларів, а також скромні 12,15 унції золота (на 47,87 тис. доларів). За фізичною масою це стало найбільшим показником здачі металів клієнтами", - пише Мінфін.

