"Просто аморально": Гетманцев відреагував на ситуацію зі стрімким подорожчанням зарядних станцій

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев відреагував на стрімке зростання цін на павербанки, зарядні станції EcoFlow та інше обладнання.

Про це він написав в Telegram.

Гетманцев підкреслив, що після останніх масованих ударів по енергетичній інфраструктурі ціни на такі пристрої підскочили на сотні відсотків. По деяких товарах – на тисячі гривень.

"Є попит, є пропозиція, і зміна кореляції між ними дійсно може впливати на ціну. В такому випадку втручання держави буде порушувати роботу ринку.

Але в цій конкретній ситуації йдеться насамперед про питання моральних якостей тих, хто не розуміє різниці між "духом капіталізму" і відсутністю совісті", – наголосив депутат.

Він заявив, що спекулювати на товарах першої необхідності, намагатися "нагріти" людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла й тепла в умовах постійних ворожих обстрілів – "просто аморально".

