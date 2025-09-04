Укриття, "мертві душі": прокуратура розповіла про розкрадання бюджетних коштів на Харківщині

На Харківщині прокурори спільно з іншими правоохоронцями повідомили про підозру 27 особам. Загальні збитки — майже 45 млн грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Її пресслужба розповіла про справи, які наразі розслідують прокурори Харківської області, і де, зокрема, мова йде про бюджетні кошти.

Так, слідство встановило, що ексзаступник Харківського міського голови, який на той час був генеральним директором комунального підприємства, та його перший заступник організували злочинну схему. Вони допустили розтрату коштів під час закупівлі труб для водопостачання Харкова за завищеними цінами. Збитки – майже 7 млн грн.

В іншій справі йдеться, що заступник директора комунального підприємства з вивозу побутових відходів та його підлеглий фіктивно працевлаштували 16 осіб. Деякі з так званих працівників отримали ще й бронь від мобілізації. Сам заступник директора привласнив частину нарахувань, користуючись банківськими картками "мертвих душ". Сума збитків – понад 3 млн грн.

Також слідство вважає, що директор однієї з приватних компаній заволодів майже 7,5 млн грн при розробці технічної документації на будівництві укриттів для навчальних закладів Харківщини.

