Металургійне виробництво в Україні у вересні впало на 80%

Виробництво металургійної продукції в Україні у вересні впало на 80% після атак РФ, що вразили 7 доменних печей: 5 на підприємствах "Метінвесту" та 2 на "АрселорМітталу".

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Крім того, ще в серпні експорт металів у доларах скоротився на 48% порівняно з серпнем 2026 року через логістичні труднощі.

"Зараз в України залишається потенціал експортувати руду, проте блокування портів фактично унеможливлює її постачання традиційними маршрутами через море. Переорієнтація на альтернативні шляхи надто дорога", – йдеться в релізі.

Інфографіка ЦЕС

Ще до ударів металурги зіткнулися з європейським механізмом вуглецевого коригування імпорту (CBAM), а з 1 липня 2026 року Європейський Союз запровадив жорсткі обмеження і скоротив безмитні квоти на імпорт металопродукції з України.

Крім того, взимку підприємства потерпали від перебоїв з електропостачанням.

Разом із суміжними галузями металургія торік давала понад 5% ВВП. Інвесткомпанія Dragon Capital у жовтневому прогнозі оцінила втрати від зупинки виробництва сталі та скорочення видобутку руди в 1,5% ВВП і вже очікує падіння економіки України й у 2026, й у 2027 році.

Якщо у 2027 році комбінати не працюватимуть увесь рік і це нічим не компенсують, падіння може виявитися глибшим, зазначають у ЦЕС.

Нагадаємо:

Після російських атак "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочав процес переведення підприємства в режим холодної зупинки. Роботу заводу не відновлять до кінця війни.