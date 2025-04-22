Гетманцев розкрив деталі нового закону про криптовалюти

В четвер, 24 квітня, Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроєкт про віртуальні активи.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За його словами, документ, який складається з понад 200 сторінок, об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів –регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування.

Щодо оподаткування, як зазначив Гетманцев, пропонується сплачувати податок з прибутку.

"Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів", – пояснює він.

Щодо перехідного періоду, то протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

Нагадаємо:

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.

Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.