Приватбанк встановив рекорд з прибутку і сплати податків у 2024 році

Приватбанк завершив 2024 рік із прибутком понад 40 млрд грн, що стало найвищим показником в історії банку, та сплатив рекордні 40,9 млрд грн податку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Загальний прибуток Приватбанку до оподаткування склав 81 млрд грн, а чистий прибуток – 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

Водночас банк сплатить до бюджету рекордні 40,9 млрд грн податку на прибуток.

За рік чистий кредитний портфель зріс на 20,7 млрд грн і перевищив 112 млрд грн. Депозити клієнтів зросли більш ніж на 10%. Операційні витрати банку збільшилися на 8%, що нижче рівня річної інфляції.

"Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи, стабільність яких підтверджує ефективність бізнес моделі банку", – заявили в Приватбанку.

На благодійність банк перерахував 247,2 млн грн. Кошти спрямували на підтримку шпиталів, оборону країни, соціальні ініціативи та допомогу працівникам.

Заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук сказав: "Вчергове Приватбанк демонструє надзвичайну стійкість та ефективність, забезпечуючи рекордні фінансові показники та суттєві податкові надходження до державного бюджету України".

Нагадаємо:

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Національний банк застосував захід впливу до АТ КБ "Приватбанк" у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн.

Чистий прибуток державного Приватбанку за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень. Це на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.