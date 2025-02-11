Приватбанк встановив рекорд з прибутку і сплати податків у 2024 році
Приватбанк завершив 2024 рік із прибутком понад 40 млрд грн, що стало найвищим показником в історії банку, та сплатив рекордні 40,9 млрд грн податку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Загальний прибуток Приватбанку до оподаткування склав 81 млрд грн, а чистий прибуток – 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.
Водночас банк сплатить до бюджету рекордні 40,9 млрд грн податку на прибуток.
За рік чистий кредитний портфель зріс на 20,7 млрд грн і перевищив 112 млрд грн. Депозити клієнтів зросли більш ніж на 10%. Операційні витрати банку збільшилися на 8%, що нижче рівня річної інфляції.
"Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи, стабільність яких підтверджує ефективність бізнес моделі банку", – заявили в Приватбанку.
На благодійність банк перерахував 247,2 млн грн. Кошти спрямували на підтримку шпиталів, оборону країни, соціальні ініціативи та допомогу працівникам.
Заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук сказав: "Вчергове Приватбанк демонструє надзвичайну стійкість та ефективність, забезпечуючи рекордні фінансові показники та суттєві податкові надходження до державного бюджету України".
Нагадаємо:
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
Національний банк застосував захід впливу до АТ КБ "Приватбанк" у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн.
Чистий прибуток державного Приватбанку за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень. Це на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.