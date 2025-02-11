Приватбанк установил рекорд по прибыли и уплате налогов в 2024 году

Приватбанк завершил 2024 год с прибылью более 40 млрд грн, что стало самым высоким показателем в истории банка, и уплатил рекордные 40,9 млрд грн налога.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Общая прибыль Приватбанка до налогообложения составила 81 млрд грн, а чистая прибыль - 40,1 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2023 году.

В то же время банк уплатит в бюджет рекордные 40,9 млрд грн налога на прибыль.

За год чистый кредитный портфель вырос на 20,7 млрд грн и превысил 112 млрд грн. Депозиты клиентов выросли более чем на 10%. Операционные расходы банка увеличились на 8%, что ниже уровня годовой инфляции.

"Основой финансового результата банка являются чистые процентные и комиссионные доходы, стабильность которых подтверждает эффективность бизнес модели банка", - заявили в Приватбанке.

На благотворительность банк перечислил 247,2 млн грн. Средства направили на поддержку госпиталей, оборону страны, социальные инициативы и помощь работникам.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук сказал: "В очередной раз Приватбанк демонстрирует чрезвычайную устойчивость и эффективность, обеспечивая рекордные финансовые показатели и существенные налоговые поступления в государственный бюджет Украины".

Напомним:

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно поставил точку в деле о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Национальный банк применил меру воздействия к АО КБ "Приватбанк" в виде штрафа на сумму 1,7 млн грн.

Чистая прибыль государственного Приватбанка по итогам работы в январе-сентябре 2024 года составила 48,35 миллиарда гривен. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.