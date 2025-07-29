"Київпастранс" переплатив понад 11 мільйонів за електрику: постачальника підозрюють у завищенні цін

Прокуратура повідомила про підозру директору товариства, що постачало електроенергію КП "Київпастранс" за завищеними цінами.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура встановила, що товариство заволоділо грошима КП "Київпастрас", тому що виставило рахунки на сплату без врахування зменшення цін електроенергії.

Встановлено, що приватне товариство та комунальне підприємство уклали договір про постачання електричної енергії. Надалі директор товариства не інформував "Київпастранс" про зменшення вартості електроенергії, хоча мав це робити згідно укладеного договору та законодавства.

За даними прокуратури, "Київпастранс" переплатив за цим договором майже 11,5 млн гривень, чим бюджету столиці завдано збитків на таку суму.

Правоохоронці нагадали, що раніше було повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП "Київпастранс", яка мала відслідковувати зменшення цін на електроенергію.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Посадовці комунального підприємства "Київпастранс" закупили шини за завищеними цінами і завдали державі 5 млн грн збитків.