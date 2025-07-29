"Киевпастранс" переплатил более 11 миллионов за электричество: поставщика подозревают в завышении цен

Прокуратура сообщила о подозрении директору общества, которое поставляло электроэнергию КП "Киевпастранс" по завышенным ценам.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуратура установила, что общество завладело деньгами КП "Киевпастрас", потому что выставило счета на оплату без учета уменьшения цен электроэнергии.

Установлено, что частное общество и коммунальное предприятие заключили договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем директор общества не информировал "Киевпастранс" об уменьшении стоимости электроэнергии, хотя должен был это делать согласно заключенному договору и законодательству.

По данным прокуратуры,"Киевпастранс" переплатил по этому договору почти 11,5 млн гривен, чем бюджету столицы нанесен ущерб на такую сумму.

Правоохранители напомнили, что ранее было сообщено о подозрении в служебной халатности бывшей руководительнице одного из управлений КП "Киевпастранс", которая должна была отслеживать уменьшение цен на электроэнергию.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним:

Чиновники коммунального предприятия "Киевпастранс" закупили шины по завышенным ценам и нанесли государству 5 млн грн убытков.