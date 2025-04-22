Українські акції зростають напередодні переговорів про припинення вогню в Україні

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після дводенної великодньої перерви 22 квітня станом на 12:15 за Києвом зріс на 5,67% – до 548,51 пункту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сталося це в очікуванні наміченої на середу зустрічі у Лондоні представників США, України та ЄС щодо умов припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Зокрема, курс акцій Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами у вівторок підскочив на 18,49%, Milkiland – на 11,54%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 6,30% і 4,78%, KSG-Agro - на 7,69%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти"– на 3,94%.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, подорожчали на 2,42%.

Динаміка українських акцій на WSE у вівторок краща за динаміку всього польського ринку: індекс WIG додав з початку дня 1,06%, а WIG20 – 0,15%.

В той же час на Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку у вівторок впав на 6,02%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 0,59%.

Щодо єврооблігацій, то їх котирування за останній день збільшилися ще на 0,7-1,9%: облігації-2029 котируються близько 62,5% від номіналу, облігації-2036 – 49,1%, тоді як ВВП-варанти подорожчали на 1,3% – до 69,9% від умовного номіналу.

Нагадаємо:

Напередодні учасники ринку оптимістично відреагували на недільний пост президента США Дональда Трампа, у якому він висловив сподівання, що Україна й РФ укладуть угоду вже цього тижня.