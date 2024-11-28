Центробанки Східної Європи стали найбільшими покупцями золота у світі: причини

Центробанки країн Східної Європи стали найбільшими покупцями золота на глобальному ринку на тлі геополітичних змін і напруженості, спричинених війною в Україні.

Про це пише Bloomberg.

"Центральні банки по всьому світу поповнюють свої золоті арсенали як захист від зовнішніх потрясінь, таких як можливі торговельні війни, спричинені другим президентством Дональда Трампа та геополітичною напруженістю в Україні та на Близькому Сході.

Але східноєвропейські монетарні опікуни зробили особливу ставку на поповнення своїх золотих запасів", - пише агентство.

Згідно з останніми даними Всесвітньої ради по золоту, Польща, яка межує з Україною, стала найбільшим покупцем золота у світі в другому кварталі.

Голова центрального банку Польщі Адам Глапінський заявив, що золотовалютні резерви мають вирішальне значення для захисту економіки від катастрофічних подій. Станом на вересень Центробанк Польщі збільшив запаси золота до 420 тонн, що приблизно вдвічі менше, ніж в Індії чи Японії.

"Прагнення до відчуття безпеки є потужним мотивом у регіоні, який був спустошений європейськими війнами минулого - і який зараз опинився по сусідству з найсмертоноснішим конфліктом на континенті з часів Другої світової війни", - додає Bloomberg.

Водночас центробанк Чехії може похвалитися золотовалютними резервами у розмірі близько 150 мільярдів доларів (майже половина ВВП) - один з найбільших у світі за пропорцією.

На тлі мінливих геополітичних вітрів купівля золота стала гарною ставкою для монетарних політиків. Goldman Sachs Group Inc. включила цей метал до списку найпопулярніших сировинних товарів на 2025 рік, заявивши, що ціни можуть продовжити зростання під час президентства Трампа і досягти 3 тис дол. за унцію до грудня наступного року.

"Геополітична фрагментація сприятлива для золота, а поступове ослаблення долара має стати додатковим попутним вітром", - йдеться у звіті банку J. Safra Sarasin від 10 листопада.

Для лідерів країн Східної Європи золото розглядається і як безпечна гавань, і як політичний інструмент, оскільки вони підтримують часто складне балансування між Заходом, Росією і Китаєм. Цього року центральний банк Угорщини збільшив свій золотий запас більш ніж на 10% до 110 тонн.