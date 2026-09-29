Міста зібрали вдвічі більше податків на дорогі авто, ніж рік тому

У січні – серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 58,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Загалом платники сплатили 237,5 млн гривень. Торік цей показник становив 149,6 млн гривень.

Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством поріг – понад 3,2 млн гривень у 2026 році.

Найбільші суми транспортного податку за вісім місяців надійшли до бюджета міста Києва – 68,1 млн грн.

Серед областей лідує Дніпропетровська, де зібрали 21,3 млн грн податку. У Одеської області власники авто сплатили 17,9 млн грн, на Київщині – 17,5 млн гривень.

Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів та розвиток місцевої інфраструктури, зауважує ДПС.

Ставка податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об'єктом оподаткування.

Платником транспортного податку є власник автомобіля, на якого транспортний засіб зареєстрований. Фактичний користувач автомобіля, зокрема орендар або особа, яка користується ним за довіреністю, платником цього податку не є.

Нагадаємо:

У січні – квітні 2026 року надходження транспортного податку склали 115,6 мільйона гривень, це на 32,5% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Перелік автомобілів, за які слід сплачувати транспортний податок, щороку формує Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що до нього включено 1362 моделі легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.