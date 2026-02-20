Нові автівки: де в Україні їх купують найчастіше та їхні бестселери

У січні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 59% продажів нових легковиків у січні.

1. За місяць у столиці придбали – 1571 авто.

2. На Київщині було зареєстровано – 486 од.

3. Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 356 авто.

4. На Харківщині – 350 од.

5. В Одеській обл. – 278 од.

Згідно з аналітикою, бестселером місяця на ринках нових авто столиці та Харківської обл. став кросовер TOYOTA RAV-4.

На Київщині та в Одеській обл. частіше купували RENAULT Duster. На Дніпропетровщині лідерська позиція у електромобіля BYD Leopard 3.

Нагадаємо:

За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.