Нові автівки: де в Україні їх купують найчастіше та їхні бестселери
У січні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 59% продажів нових легковиків у січні.
1. За місяць у столиці придбали – 1571 авто.
2. На Київщині було зареєстровано – 486 од.
3. Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 356 авто.
4. На Харківщині – 350 од.
5. В Одеській обл. – 278 од.
Згідно з аналітикою, бестселером місяця на ринках нових авто столиці та Харківської обл. став кросовер TOYOTA RAV-4.
На Київщині та в Одеській обл. частіше купували RENAULT Duster. На Дніпропетровщині лідерська позиція у електромобіля BYD Leopard 3.
Нагадаємо:
За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.