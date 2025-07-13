Дефіцит бюджету з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко
Рівень дефіциту державного бюджету України після запропонованих урядом змін до бюджету на додаткові воєнні потреби збільшиться з 19,4% ВВП до більш ніж 20% ВВП, але якби оборонні витрати в ньому становили лише 5% ВВП, як це передбачено останніми домовленостями НАТО, дефіцит становив би всього 0,2% ВВП.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на конференції з відновлення України URC2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.
"Це означає, що наші умови в державних фінансах дуже здорові. Під час війни ми створили достатньо місця для використання державних коштів на різні інші потреби", – заявив він.
Водночас Марченко підкреслив, що незважаючи на таку потенційно хорошу стартову бюджету позицію з бюджетом після війни наразі Україна перебуває в інших умовах.
"Ми думаємо, як вижити. Ми думаємо, як здійснити всі необхідні закупівлі, … зміцнити наш сектор безпеки та оборони", – пояснив міністр.
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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні потрібно понад 40 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у 2026 році.