Дефіцит бюджету з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

Рівень дефіциту державного бюджету України після запропонованих урядом змін до бюджету на додаткові воєнні потреби збільшиться з 19,4% ВВП до більш ніж 20% ВВП, але якби оборонні витрати в ньому становили лише 5% ВВП, як це передбачено останніми домовленостями НАТО, дефіцит становив би всього 0,2% ВВП.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на конференції з відновлення України URC2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"Це означає, що наші умови в державних фінансах дуже здорові. Під час війни ми створили достатньо місця для використання державних коштів на різні інші потреби", – заявив він.

Водночас Марченко підкреслив, що незважаючи на таку потенційно хорошу стартову бюджету позицію з бюджетом після війни наразі Україна перебуває в інших умовах.

"Ми думаємо, як вижити. Ми думаємо, як здійснити всі необхідні закупівлі, … зміцнити наш сектор безпеки та оборони", – пояснив міністр.

Нагадаємо:

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні потрібно понад 40 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у 2026 році.