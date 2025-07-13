Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП, но если бы оборонные расходы в нем составляли лишь 5% ВВП, как это предусмотрено последними договоренностями НАТО, дефицит составил бы всего 0,2% ВВП.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме, передает Интерфакс-Украина.

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.

"Мы думаем, как выжить. Мы думаем, как осуществить все необходимые закупки, ... укрепить наш сектор безопасности и обороны", - пояснил министр.

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году.