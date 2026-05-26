Новини 26 травня: тарифи "Укренерго" підвищать, податки на посилки провалили, новий рекорд долара

Про що сьогодні говорили:

Про тарифи. Нацкомісія з регулювання енергетики, пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи НЕК "Укренерго".

Про маркетплейс. Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії.

Про корупцію з УЗ. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження у справі, де фігурує нардеп Ярослав Дубневич у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування.

Про посилки. Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Про долар: У середу, 27 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,27 грн.

Ексклюзив ЕП:

Важка ноша. Чи потягне "Гулівер" на дно державні банки

Два державні банки змушені переказати в державний бюджет набагато менше коштів, ніж могли б, через "валізу без ручки". Як на їх балансі опинився торгово-офісний центр "Гулівер" у Києві Віктора Поліщука і чому його не можуть швидко продати?

Соняшник став збитковим. Хто платить за порятунок олійних заводів

Соняшник став збитковою сировиною для частини олійних заводів. Його насіння подорожчало настільки, що підприємствам вигідніше зупинити переробку або перейти на сою чи ріпак.