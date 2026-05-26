Курс долара до гривні вчетверте за травень оновив історичний максимум

Курс долара до гривні знову оновить історичний максимум

У середу, 27 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,27 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс євро змншиться на 1 копійку до 51,51 грн.

Офіційні курси на середу 27 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,27 грн (44,24 грн станом на 25 травня);

1 євро - 51,51 грн (51,52 грн станом на 25 травня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 25 травня- 44,26 грн.