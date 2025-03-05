Апеляція: підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути мільярд

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким з переможця тендеру про реконструкцію Шулявського шляхопроводу стягнуто до держбюджету понад 1 млрд грн.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, рішення суду набрало законної сили.

На початку лютого 2024 року Київська міська прокуратура подала позов до ТОВ "Північно-український будівельний альянс" із вимогою повернути 1,1 млрд грн, отриманих за виконані роботи.

Наразі власником компанії вказано Андрія Якусевича, який був позаштатним помічником екснардепа Максима Микитася.

У 2018 році комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за результатами тендеру замовило ТОВ "Північно-український будівельний альянс" будівництво Шулявського мосту за 598 млн грн. Потім ціна робіт зросла майже вдвічі.

У 2019 році Антимонопольний комітет визнав, що ТОВ "Північно-український будівельний альянс" перемогло на тендері в результаті змови.

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору генерального підряду та застосування відповідних наслідків шляхом стягнення зазначеної суми в дохід держави.

Нагадаємо:

У червні 2024 року Господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.