Переселенцям виплатили ще 2 мільярди компенсацій за знищене житло

Міністерство розвитку громад та територій отримало 2 млрд грн на виплату внутрішнім переселенцям компенсацій за знищене житло за програмою єВідновлення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що фінансування відразу пішло на виплати за житловими сертифікатами для понад 1300 сімей ВПО.

Це додаткові кошти, виділені із 15 млрд грн, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у рамках єВідновлення наприкінці минулого року.

Планується, що завдяки цим коштам понад 10 000 сімей ВПО буде забезпечено власним житлом.

Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів надійшли на рахунок Мінрозвитку у лютому. За ці гроші сім'ями ВПО вже було придбано понад 1700 нових будинків.

У Мінрозвитку нагадали - щоб отримати компенсацію за знищене житло необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через ЦНАП, мобільний застосунок або портал Дія, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Статус ВПО можна отримати, навіть якщо переміщення відбулося в межах однієї громади.

При цьому знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. А також знищене житло було єдиним житлом у власності ВПО.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн. У лютому за тиждень роботи програми 50 сімей реалізували сертифікати і придбали нові домівки.