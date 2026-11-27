За базовим сценарієм пенсійної реформи, над яким йде робота, Україні необхідно витрачати близько 170 млрд грн на додаткові виплати щороку.

Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він зазначив, що уряд усвідомлює, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії. Водночас навіть за базовим сценарієм ця реформа обійдеться у близько 170 млрд грн на рік.

"Майже до 200 млрд. На даний момент це – непідйомна цифра. Тому шукаємо компромісне рішення, яке покаже крок за кроком у цьому напрямі", – сказав прем'єр.

Нагадаємо:

Середня пенсія по Україні становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць.

На початку 2026 року міністр соціальної політики Денис Улютін розповідав, що в межах пенсійної реформи мінімальні пенсії мають зрости до 6 тис. гривень.