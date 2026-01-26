Після реформи пенсіонерам не платитимуть менше 6 тисяч – Улютін

В межах пенсійної реформи, що почнеться цього або наступного року, мінімальні пенсії зростуть до 6 тис гривень.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз уряд планує трискладову пенсійну реформу: реформу солідарної системи, спеціальних пенсій та накопичувальної частини.

"Пенсія буде залежати від того, скільки було внесено в солідарну систему. Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз", – запевняє Улютін.

Солідарна система формуватиметься з ЄСВ – єдиних соціальних внесків. Міністр зазначає: "ЄСВ – це не податок, а частина зарплати, відкладена на майбутнє. А тому на ЄСВ не можна робити пільгу, не можна не платити, тому що це по факту те ж саме, що не платити зарплату".

Спецпенсіям на зміну прийдуть професійні пенсії: окремі професії матимуть більші ЄСВ, зможуть раніше виходити на пенсію та отримувати вищі виплати.

Третя складова реформи – добровільний накопичувальний фонд: громадяни зможуть добровільно сплачувати вищий ЄСВ, щоб потім отримати вищу пенсію.

Також Улютін зазначив, що реформа спрямована на вирівнювання дисбалансів в системі, щоб ніхто не мав занизьких або зависоких пенсій. Планується, що мінімальна пенсія складе 6 тис грн, а максимальна – 26 тис грн.

З 1 січня 2026 року пенсія не може бути меншою за 3 458,80 грн, що становить 40% мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо:

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка у 2026 році під час воєнного стану обмежить виплати спеціальних пенсій, якщо їхній розмір перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.