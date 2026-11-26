Кабінет міністрів збільшив посадові оклади головам обласних рад, Київському міському голові та іншим працівникам апаратів органів виконавчої влади.

Про це йдеться в п. 1 постанови уряду №1460 від 25 листопада.

Цією постановою уряд вніс зміни до постанови "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Так, оклад голів облрад і Київського міського голови підвищили з 30,3 тис. грн до 33,3 тис. грн, перших заступників – з 26,5 тис. грн до 29,1 тис. грн, заступників – з 23,7 тис. грн до 26 тис. грн.

Також оклади збільшені всім іншим працівникам, зокрема спеціалісту – з 8,5 тис. грн до 9,4 тис. грн.

Крім того, постанова передбачає збільшення посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних і районних у Києві рад. Зокрема, оклади голів райрад збільшені з 19-24,3 тис. грн до 19-26,7 тис. грн.

Водночас обсяг базового посадового окладу не завжди відповідає реальній зарплаті, яку отримують чиновники. До зарплат високопосадовців можуть додаватися різні надбавки та доплати.

Також постанова встановлює, що з 1 січня 2027 року оклади посадовців місцевого самоврядування, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, визначатимуться відповідно до чисельності населення на території відповідної територіальної громади станом на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо:

У червні Верховна Рада 269-ма голосами проголосувала за законопроєкт №6506-1, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Зокрема він передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн).