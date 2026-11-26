Уряд опублікував розпорядження про заходи щодо забезпечення готовності і завчасного реагування у містах з чисельністю населення понад сто тисяч осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій.

Документ міститься на урядовому порталі.

У розпорядженні йдеться про завчасну підготовку та узгоджені дії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і виконавців послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій.

Це має запобігти переповненню мереж і споруд водовідведення, недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище та задоволення пріоритетних потреб населення і об'єктів критичної інфраструктури.

Для кожної критично важливої каналізаційної насосної станції має бути план реагування. У ньому – передбачені наявність і готовність запірно-регулюючої арматури, обвідних ліній (байпасів) і мобільних перекачувальних установок, резервні джерела електроживлення, незнижуваний запас пально-мастильних матеріалів тощо.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державна адміністрація мають забезпечити здійснення заходів.

Вони мають інформувати Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту у двотижневий строк з дня прийняття цього розпорядження про стан здійснення заходів.

У разі фактичного руйнування або виведення з ладу каналізаційної насосної станції внаслідок аварії, аварійної або надзвичайної ситуації не пізніше 24 годин з моменту виникнення відповідних обставин.

А в подальшому щодобово до відновлення штатної роботи системи — про активацію підготовлених планів реагування та їх виконання із зазначенням стану системи централізованого водовідведення, запроваджених графіків і обмежень, їх впливу на обсяг відведених стічних вод і пікове навантаження на систему централізованого водовідведення. Мінвідновлення має забезпечувати координацію здійснення заходів.

Нагадаємо:

Місцева влада за дорученням уряду має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, повідомив раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький.