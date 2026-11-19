На тлі складної ситуації в лісовій галузі, зростання виробничих витрат, дефіциту сировини та наслідків російських обстрілів, ДП "Ліси України" продемонструвало позитивну динаміку фінансових показників. За десять місяців 2026 року чистий дохід підприємства зріс на 25% – до 30,5 млрд грн, а обсяг податків, зборів та єдиного соціального внеску сягнув 16,2 млрд грн, що на 4,7 млрд грн більше, ніж торік. Водночас підприємство готується до масштабної модернізації: на 2027 рік розроблено проєкт інвестиційного плану майже на 4 млрд грн, покликаного оновити виробничу базу та вирішити частину системних проблем галузі.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України".

За даними підприємства, чистий дохід від реалізації деревини за десять місяців 2026 року зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та досяг 30,5 млрд грн.

Водночас суттєво зросли й відрахування державі. За десять місяців 2026 року підприємство сплатило 16,2 млрд грн податків, зборів та ЄСВ – на 4,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 12,17 млрд грн надійшло до державного бюджету, 2,28 млрд грн – до місцевих бюджетів. 1,76 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.

Зазначимо, що 2026 рік став для ДП "Ліси України" також роком управлінських змін. У травні підприємство очолив Ігор Зубович, який із липня виконує обов'язки генерального директора.

Нинішні фінансові результати ДП "Ліси України" варто оцінювати й з огляду на непросту ситуацію в галузі, яка стикається з дефіцитом сировини та зростанням виробничих витрат. Як пояснює Юрій Дюг, керівник платформи Wood Industry UA Федерації роботодавців України, на ринкову ситуацію впливають, зокрема проблеми, які, накопичувалися протягом попередніх років.

"Ключову роль у цьому відіграли непродумані рішення керівництва галуззю у 2023–2025 роках. Фінансову модель підприємства орієнтували на максимальне вилучення прибутку до бюджету, а не на розвиток. Роками не оновлювали техніку, затягували оновлення матеріалів лісовпорядкування, не вкладали гроші у власну заготівлю та логістику." – пояснює Юрій Дюг.

До цього додається подорожчання пального. За оцінкою експерта, дизель від початку року подорожчав приблизно в 1,7 раза, тоді як вартість послуг заготівлі за договорами досі розраховується за січневими цінами. Через це частина підрядників працює зі збитками або відмовляється від робіт.

"Чимало приватних компаній уже готові купувати техніку та інвестувати, але їм потрібні стабільні й економічно вигідні правила гри.Чуда з різким збільшенням заготівлі найближчим часом не буде: проблема складна й потребує системної спільної роботи лісівників, деревообробників і екологів. Наш орієнтир - відновити заготівлю до щонайменше 18 мільйонів кубометрів до 2028 року." – розповідає Юрій Дюг.

На усунення виробничих обмежень орієнтована нова інвестиційна політика ДП "Ліси України". Підприємство підготувало на 2027 рік проєкт інвестиційного плану, до якого увійшли 49 ініціатив загальною вартістю 3,998 млрд грн.

За повідомленням пресслужби підприємства, серед пріоритетів – закупівля сучасної техніки для заготівлі та транспортування деревини, будівництво лісових доріг, механізація виробництва та цифровізація обліку й управління.

Очікується, що реалізація цих проєктів дозволить поступово усунути виробничі обмеження, підвищити ефективність заготівлі деревини та зменшити залежність від застарілої техніки й інфраструктури. У перспективі це має створити умови для нарощування виробничих потужностей, стабільнішого забезпечення внутрішнього ринку деревиною та зміцнення фінансової стійкості підприємства.