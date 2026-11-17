Міністерство фінансів розробляє систему автоматичної сплати ПДВ на цифрових платформах для закордонних покупок вартістю до 150 євро, яку розраховує запровадити до 1 липня 2027 року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, підготовка технічного рішення та механізму сплати податку триває за графіком.

"Поки що ми рухаємося за графіком. Це система, коли у нас ПДВ буде здійснюватися автоматично на платформах", – сказав Марченко.

Йдеться про реалізацію вже ухвалених законів, які скасовують звільнення від ПДВ для закордонних онлайн-покупок вартістю до 150 євро. Податок мають нараховувати та сплачувати електронні платформи.

Додаткові надходження до бюджету від скасування пільги оцінюють приблизно у 10 млрд грн на рік.

Нагадаємо:

22 жовтня Володимир Зеленський підписав закони про оподаткування закордонних посилок. Вони передбачають нарахування 20% ПДВ із першого євро вартості покупки.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та після відповідного рішення уряду. Для некомерційних відправлень між фізособами вартістю до 45 євро передбачене звільнення від ПДВ.