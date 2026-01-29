Новини 29 січня: новий рекорд євро, чи зменшаться тарифи за тепло в умовах відключень

Про що говорили сьогодні?

Про тепло: У "Київтеплоенерго" пояснили, скільки сплачуватимуть коштів за користування теплом під час відключень світла та припинення постачання тепла мешканці столиці.

Про нафту РФ. Доходи Росії від енергоносіїв минулого року впали приблизно на п'яту частину порівняно з 2024 роком, оскільки збільшення знижок зіткнулося зі слабкими світовими цінами, що посилило тиск на воєнну економіку Кремля.

Про ставку: Національний банк України знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних.

Про ВВП: Національний банк України погіршив зростання ВВП на 2026 рік з 2,0% до 1,8%, передусім через обстріли енергетики.

Про курс. У п'ятницю, 30 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

Про Київстар. Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

Ексклюзиви ЕП

Як не замерзнути в блекаут: досвід однієї багатоповерхівки в Києві

Мешканці 25-поверхівки на столичних Осокорках придбали генератор і забезпечили будинку водо- і теплопостачання, а також роботу ліфтів. У скільки їм це обійшлося?

Як відключення світла впливають на супермаркети і що буде з цінами

У січні 2026 року російські удари знову занурили Україну в пітьму та холод. Як у цих умовах працюють супермаркети?