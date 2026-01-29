Українська правда
США невдовзі можуть зробити експорт російської нафти морем збитковим

Володимир Тунік-Фриз — 29 січня, 10:25
transpordiamet

Доходи Росії від енергоносіїв минулого року впали приблизно на п'яту частину порівняно з 2024 роком, оскільки збільшення знижок зіткнулося зі слабкими світовими цінами, що посилило тиск на воєнну економіку Кремля.

Про це повідомляє Financial Times.

У листопаді розрив між Brent, міжнародним еталоном цін на нафту, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, і основним російським сортом Urals приблизно подвоївся в місячному вимірі після того, як США ввели санкції проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно з розрахунками FT на основі даних Argus, знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель з приблизно 15 доларів за попередні два роки.

У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи Росії від енергетики в 2025 році приблизно на п'яту частину в порівнянні з попереднім роком.

У грудні уряд Росії повідомив про ціну на нафту марки Urals у 39,2 долара за барель, що є найнижчим рівнем з часів пандемії Covid-19.

За словами колишнього високопоставленого керівника енергетичної компанії, для деяких останніх поставок до Індії ціна впала навіть до 22-25 доларів за барель на умовах FOB, що ледь покриває собівартість Росії.

"Якщо вони [США] ще більше посилять санкції, єдиний спосіб, яким ми зможемо продавати нафту, — це трубопровід", — додав він.

Зростання військових витрат у поєднанні зі скороченням доходів від енергетики призвело до дефіциту бюджету в розмірі 2,6% ВВП у 2025 році, що в п'ять разів перевищує запланований рівень і є рекордом в абсолютному вираженні.

Це четвертий рік поспіль, коли бюджет є дефіцитним, що є одним з найдовших періодів за часів Путіна.

Відхилення середньої ціни на нафту марки Urals від бюджетного прогнозу на 10 доларів призведе до втрати 1,5-1,8 трлн рублів доходів, пишуть аналітики Alfa Bank.

Якщо низькі ціни на нафту і сильний рубль збережуться, дефіцит може досягти близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% доходів, які Москва очікує отримати в 2026 році.

Склад експорту також змінився. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), аналітичного центру з Гельсінкі, у грудні експорт нафти з Росії морським транспортом до Китаю зріс на 23% порівняно з попереднім місяцем, тоді як поставки до Індії скоротилися на 29%.

Скорочення закупівель російської нафти Індією змусило нафтові танкери Москви збиратися біля Оману та індійського узбережжя без можливості розвантаження.

