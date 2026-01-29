АМКУ дозволив "Київстару" придбати Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору компанії "Київстар" на придбання сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

Про це йдеться в рішенні засідання АМКУ від 29 січня.

Згідно з матеріалами справи про концентрацію, ПрАТ "Київстар" отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ "МТПК", яке володіє торговельною маркою Tabletki та є основною юридичною особою сервісу.

До цього "Київстар" тричі подавав заявку до Комітету на погодження угоди. Втім, за словами джерел ЕП у компанії, АМКУ відмовляв у схваленні через різне трактування частки ринку, яку займає Tabletki.ua.

Сервіс є найбільшим гравцем на ринку пошуку та бронювання ліків і, за оцінками, контролює понад 80% цього сегмента. Платформа дозволяє користувачам онлайн знаходити потрібні ліки в аптеках і бронювати їх для покупки.

За даними YouControl, дохід ТОВ "МТПК" у 2024 році становив 715,4 млн грн, що на 95,8% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії за 2024 рік сягнув 598,2 млн грн. Згідно з прогнозом сервісу Opendatabot, у 2025 році дохід ТОВ "МТПК" може зрости до 1,65 млрд грн, що на 131,22% більше у порівнянні з минулим роком.

У лютому 2025 року Forbes Ukraine оцінювало потенційну вартість угоди в діапазоні 30–80 млн доларів. Такий широкий коридор оцінки пов'язаний із високою рентабельністю бізнесу: маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців, за оцінками видання, становила близько 89%.

Нагадаємо:

У листопаді минулого року АМКУ надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання контрольної частки в статутному капіталі виробника відновлюваної енергії "Санвін 11".

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.