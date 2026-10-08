Новини 8 жовтня: відключення світла, перехоплений план РФ зі знищення енергетики України

Про що сьогодні говорили

Про відключення світла. Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Ввечері 8 жовтня о 17:30 у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків. Майже після цього зупинилося метро та громадський транспорт.

Києві через російську атаку знову сталося аварійне відключення електроенергії — приблизно через годину й 18 хвилин після повідомлення про повернення до графіків.

У п'ятницю 9 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про план РФ. Журналісти "Схем" ознайомилися із російським планом тиску на Україну: пріоритетними цілями для ударів є "вузли" поблизу кордону на заході України, через які імпортують електроенергію, великі гідроелектростанції і навіть атомні електростанції.

Про тарифи на електроенергію. Уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії та зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону.

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