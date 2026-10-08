"Схеми" проаналізували перехоплений план РФ зі знищення енергетики України

Журналісти "Схем" ознайомилися із російським планом тиску на Україну: пріоритетними цілями для ударів є "вузли" поблизу кордону на заході України, через які імпортують електроенергію, великі гідроелектростанції і навіть атомні електростанції.

Про це йдеться у публікації "Радіо Свобода".

Журналісти від джерел у Силах оборони України отримали у своє розпорядження копію російського плану і детально вивчили його.

Ідеться про перехоплений Україною документ щодо стратегії РФ зі скорочення до 90% постачання світла і тепла у мегаполісах України.

"В ніч проти 30 вересня цього року сталася одна з наймасштабніших атак – сотні російських ударних дронів і балістичних ракет були спрямовані на енергетику столиці та Київщини", – нагадує видання.

Щонайменше три з атакованих за ту вересневу добу об'єктів – дві ТЕЦ у Києві і одна ТЕС на Київщині – журналісти "Схем" (Радіо Свобода) виявили у "російському плані".

Цей документ, ймовірно підготовлений російською стороною і наданий українською розвідкою, 17 вересня у Парижі демонстрував партнерам на "енергетичному Рамштайні" міністр енергетики Денис Шмигаль, зазначає "Радіо Свобода".

У копії плану – аналітика стосовно енергетичних потужностей України та розрахунок щодо необхідної Росії кількості ракет, дронів і бомб, щоб відрізати такі великі міста, як Київ, Харків та Одесу, від світла, тепла і води.

У переліку об'єктів "на ураження", поруч із невеликими котельнями, значаться атомні електростанції.

Проте в документі вони оцінюються виключно через призму споживання українцями електроенергії у гігаватах, без жодної згадки про потенційну ядерну загрозу, зауважують аналітики.

У документі зазначені чотири пріоритетні цілі: електрогенерація та електропостачання, водопостачання, каналізація та тепло.

В першу чергу – це виведення із ладу "вузлів" поблизу кордону на заході України, через які імпортують електроенергію з Європи.

Це транскордонні лінії електропередачі, прикордонні високовольтні підстанції, інтерконектори – тобто система, що з'єднує енергосистеми України та країн ЄС, приймаючи європейську напругу, яку вже трансформують та направляють далі вглиб країни

Також ідеться про великі гідроелектростанції, розташовані переважно на річках Дніпро та Дністер, та відключення трьох АЕС (це Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька; Запорізька атомна електростанція під окупацією РФ з березня 2022-го).

"Схеми", "Радіо Свобода"

Загалом у документі наводиться цифра у 60 ключових цілей, серед яких, крім згаданих ГЕС, АЕС та інтерконекторів, вказані ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні, очисні споруди, насосні станції та інші державні та комунальні об'єкти, від яких залежать світло, вода, каналізація і тепло.

У довідці зазначено, що для таких атак Росії потрібні базові типи озброєння – це до 770 БПЛА "Молнія", "Герань" і ракет-дронів "Дань-Т/Бандероль", а також 170 ФАБ (далі всюди по тексту – модифікація фугасної авіабомби з універсальним модулем планування і корекції) і 75 балістичних ракет "Кинджал" та "Іскандер-М".

Навпроти кожного об'єкту в документі зазначений деталізований розрахунок – скільки потрібно зброї і якого типу, щоб вивести з ладу, розповіли "Схеми".

Так, для знищення АЕС (в довідці вказаний "відкритий розподільчий пристрій" – це високовольтна установка під відкритим небом, яка приймає і передає електроенергію) передбачено два "Іскандери". Для руйнації обладнання трьох АЕС – потрібно відповідно шість ракет.

Щодо ГЕС – на кожну передбачено до 25 "Молній", "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей" або три "Кинджали".

"Тобто для руйнування 10 великих українських ГЕС, в залежності від відстані до місця запуску або лінії бойового зіткнення, у документі всього розраховано до 30 "Молній" (для об'єктів на відстані до 60 км від лінії зіткнення) та близько 240 "Гераней", "Дань-Т"/"Бандеролей", які можуть бути замінені балістичними ракетами "Кинджал" (вірогідно, у кількості до 30)", – говориться у публікації.

ТЕЦ (5 трансформаторів) – так само 25 "Гераней" тощо або три "Кинджали" на кожну. Також в документі згадується, що на кожну ТЕЦ може знадобитись близько 25 ФАБ-500 та 5 ракет "Іскандер-М".

Підстанція (три трансформатори), інтерконектор – 15 "Молній" тощо або три "Кинджали" на кожен об'єкт. ЖКГ – 25 ФАБ або п'ять "Іскандерів" на кожен об'єкт, котельня – 20 "Гераней".

Причому навпроти пункту про котельні автори довідки прямо зазначають – "через близькість до житлових районів застосування інших типів озброєння може призвести до втрат серед мирного населення".

У російському документі прописані види озброєння "в залежності від цілі та відстані".

"Схеми", "Радіо Свобода"

Наприклад, до 40-60 кілометрів – це "Молнії" та ФАБ-500; 60-500 кілометрів – "Герань-4", "Дань-Т/Бандероль", "Іскандер-М"; понад 500 кілометрів – "Кинджал", "Калібр", "Орешник" та "Циркон".

Особливе місце в документі займають об'єкти столиці – на прикладі Києва детально розібрано і презентовано енергетичну систему міста.

Автори довідки зазначають, що столична енергосистема доволі розгалужена, проте її "вузьким" або, точніше сказати, слабким місцем, називають п'ять підстанцій "Київського кільця", що обслуговують різні райони міста.

"Загалом, згідно з документом, ураження 12 ключових підстанцій трьох згаданих вище міст має зупинити до 90% електропостачання – для цього автори документу зазначили кількість у 40-50 безпілотників "Молнія" та 130-140 "Герань-4" або "Дань-Т/Бандероль", – говориться у публікації.

Профільні експерти, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що цей документ – не остаточний план бойової роботи, а радше розрахунок.

Крім того, за їхніми словами, це не нова тактика – адже Росія з початку повномасштабного вторгнення системно атакує українську енергетику, перетворюючи холод і темряву на зброю.