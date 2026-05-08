Новини 8 травня: Україна атакувала НПЗ РФ, у Києві викрили схему ухилення від мобілізації

Про що сьогодні говорили

Про атаки на НПЗ. У п'ятницю, 8 травня, в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапила Москва та Ростов.

Про мита США. Торговельний суд США визнав тимчасове глобальне мито у 10%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом у лютому, нелегальним, але скасував його лише частково.

Про бізнес. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із ПриватБанком та Райффайзен Банком Україна запускає пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу.

Про АЗС. Великі мережі АЗС 8 травня почали знижувати роздрібні ціни на дизельне пальне після різкого "просідання гуртового ринку, середня вартість дизпального за день зменшилася на 88 коп./л — до 88,03 грн/л.

Про корупцію. У Києві група осіб організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві критичної інфраструктури ТОВ "Компанія Вега КМ". Схема полягала в тому, щоб за гроші надавати відстрочки від мобілізації, бронюючи від призову під час мобілізації.

Екслюзиви ЕП

Рейси затримуються: як дефіцит пального б'є по авіаційній галузі

Війна на Близькому Сході спричинила глобальний енергетичний шок, який запустив хвилю криз та зміну балансу сил на ринку пального: від подорожчання нафтопродуктів до додаткових доходів РФ і виходу ОАЕ з ОПЕК.

Видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона. Проте на збільшення грошового забезпечення коштів поки нема

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до бюджету на 2026 рік та відправив його на розгляд парламенту. Ключова мета документа – "легалізувати" у кошторисі надходження від кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, з яких цьогоріч очікується 45 млрд євро.