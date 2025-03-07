Новини 7 березня: нюанс втрати супутникових розвідданих, обговорення скасування санкцій проти РФ
Про атаки РФ. 7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи "Нафтогаз".
Після ворожої атаки не працюють об'єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області.
Про санкції РФ. Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.
Про ЧАЕС. На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після ворожої атаки 14 лютого.
Про розвіддані. Попри припинення Сполученими Штатами надання даних з розвідувальних супутників, Сили оборони України продовжать отримувати їх альтернативними шляхами.
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