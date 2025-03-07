Україна втратила доступ до супутникових розвіданих, але не повністю

Попри припинення Сполученими Штатами надання даних з розвідувальних супутників, Сили оборони України продовжать отримувати їх альтернативними шляхами.

Про це ЕП розповіли три не пов’язані між собою джерела у Силах оборони, що дотичні до практичного використання американських розвідданих.

За словами одного з них, певні підрозділи ЗСУ мали доступ до спеціального сервісу геопросторової розвідки, через який українське командування, за посередництва США, замовляло супутникові знімки у кількох американських та європейських приватних компаній. Цей сервіс дозволяв швидко, безкоштовно та у потрібній кількості отримувати знімки й обмінюватись ними між підрозділами.

Ввечері, 6 лютого, один з користувачів не зміг увійти до акаунту згаданого сервісу, бо "обліковий запис було призупинено за запитом адміністрації". Передача супутникових розвіданих з американського боку іншими каналами, ймовірно, теж призупинилась. "Від партнерів прийшов файл, а в ньому порожньо", – сказав один з високопоставлених співрозмовників ЕП серед військових.

Водночас досі залишаються альтернативні шляхи отримання супутникових даних від американських та європейських приватних компаній на комерційній основі. "Знімки дорогі, але їх можна купити. Чорно-білий знімок 25х25 кілометрів у не найкращій роздільній здатності 50 сантиметрів на піксель коштує 350 доларів. Таких знімків потрібно багато тисяч абсолютно різним родам військ", – сказав один зі співрозмовників ЕП.

Інформацію про наявність альтернативних шляхів отримання супутникових фотографій підтверджує представник одного з підрозділів, який планує операції в глибокому тилу РФ. "Доступ до даних ускладнився, але планування операцій продовжується, шукаємо більше альтернатив", – сказав він.

За словами співрозмовників ЕП, американці навіть до перемоги Дональда Трампа на виборах обмежували надання Україні розвідувальних даних, які пов’язані з ударами далекобійними дронами. Тож військові давно мали стимули шукати альтернативні шляхи отримання потрібних знімків з території ворога та будувати двосторонні відносини з космічними компаніями.

Одним з яскравих прикладів цього є співпраця Головного управління розвідки та фінської компанії ICEYE. Українські спецслужби можуть замовляти SAR-знімки з будь-якої точки світу, користуючись двома супутниками із купленою спроможністю та сузір’ям з ще 42-х супутників компанії.

Іншими словами Сполучені Штати суттєво обмежили доступ до зручної системи отримання та обміну розвіданими, але залишається можливість перебудувати цю систему, спираючись на комерційні зв’язки та європейських союзників.

"Наслідки цієї історії відчутні, але масштаб ми зрозуміємо згодом", – підсумував співрозмовник ЕП.

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