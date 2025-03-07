Газооб'єкти ДТЕК на Полтавщині зупинили свою роботу внаслідок ворожої атаки

Після ворожої атаки не працюють об'єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ці об'єкти були атаковані росіянами вранці 7 березня.

"Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

7 березня російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.

Також 7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз. За даними керівника компанії Романа Чумака, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Обійшлося без постраждалих.