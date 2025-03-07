Новости 7 марта: нюанс потери спутниковых разведданных, обсуждение отмены санкций против РФ
Об атаках РФ. 7 марта враг снова атаковал объекты группы "Нафтогаз".
После вражеской атаки не работают объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.
О санкциях РФ. Российский бизнес встречался с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи и обсуждал отмену санкций в определенных секторах экономики.
О ЧАЭС. На Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию после вражеской атаки 14 февраля.
О разведданных. Несмотря на прекращение Соединенными Штатами предоставления данных с разведывательных спутников, Силы обороны Украины продолжат получать их альтернативными путями.
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