Новини 6 жовтня: відключення електроенергії, атака на судно в Чорному морі

Про що сьогодні говорили

Про відключення світла. Внаслідок російських обстрілів з 15:00 до кінця доби у частині регіонів України вимушено застосовували графіки відключень електроенергії обсягом до 1 черги.

7 жовтня у частині регіонів України графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби – від 0,5 до 1,5 черги.

Про атаку на судно. Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією.

Про Комарницького. НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади аби заволодіти цінними ділянками під забудову.

Про Чернишова. Епізод на 500 тисяч доларів у справі колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів – особливо тяжкий злочин.

Ексклюзиви ЕП

Держава заборгувала пенсіонерам 100 мільярдів за рішеннями судів, але грошей на виплати немає

Влітку 2026 року сталася символічна подія для української пенсійної системи: заборгованість держави за програними пенсіонерам судами перевищила 100 млрд грн.

Потяги з трьох частин, дрова у вагонах і 10 мільярдів збитку. Як залізниця готується до чергової воєнної зими

Підготовка Укрзалізниці до холодів у воєнний час давно вийшла за межі заміни мастила чи перевірки ущільнювачів у вагонах. Для залізничників це щорічний іспит на витривалість в умовах постійних обстрілів інфраструктури, гострого дефіциту локомотивів, кадрового голоду, фінансової кризи та загрози нових блекаутів.