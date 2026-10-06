Відключення охоплять усю добу: Укренерго оголосило графіки на 7 жовтня

7 жовтня у частині регіонів України графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби – від 0,5 до 1,5 черги.

Про це повідомило Укренерго.

Для всіх категорій споживачів погодинні відключення заплановані з 00:00 до 23:59. У цей самий період для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причина обмежень – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти.

Перелік регіонів у повідомленні не наведено. Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого обленерго.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Внаслідок російських обстрілів з 15:00 до кінця доби у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії обсягом до 1 черги.