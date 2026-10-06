У частині областей запроваджують графіки відключень з 15:00 до кінця доби

Внаслідок російських обстрілів з 15:00 до кінця доби у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії обсягом до 1 черги.

Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема повідомлялося про відключення на Черкащині.

Стан в енергосистемі може змінюватися – обсяг відключень можуть збільшити, зменшити або скасувати.

Крім того, внаслідок російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У компанії просять обмежено споживати електроенергію в період відключень та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

Нагадаємо:

У ніч на 6 жовтня Росія атакувала 137 ударними БпЛА, протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів.