Новини 6 січня: вибухи біля Запорізької АЕС, незадекларований будинок головного митника

Про що говорили сьогодні?

Про Звягінцева: Правоохоронці повідомили про підозру в.о. голови Держмитслужби Сергію Звягінцеву через незадекларований будинок та земельну ділянку.

Про долар та гривню: Нацбанк встановив на вівторок 7 січня курс 42,19 гривні за долар, що на 11 копійок більше за попередній історичний мінімум (42,08 гривні 6 січня 2024 року).

Про АЕС: Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про фіскальні чеки: Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Ексклюзиви ЕП

Нарешті з головою. Хто тепер керуватиме податковою і до чого тут Офіс президента?

Кабінет міністрів призначив Руслана Кравченка новим головою податкової служби. Чим знакове це рішення та з якими проблемами доведеться зіткнутися новому керівнику ДПС?