Керівника Держмитниці підозрюють у недекларуванні будинку та землі за $100 тисяч

Правоохоронці повідомили про підозру в.о. голови Держмитслужби Сергію Звягінцеву через незадекларований будинок та земельну ділянку під ним.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Згідно з повідомленнями, у деклараціях за 2021 – 2023 роки Звягінцев не вніс відомості про житловий будинок на 237 кв м та земельну ділянку під Києвом.

Майно вартістю понад $100 тисяч доларів було оформлене на батьків дружини. Насправді, як вважає слідство, фактичним власником є ​​Звягінцев і його сім'я.

Нагадаємо:

Обов'язки голови Державної митної служби України з 2023 року виконує Сергій Звягінцев.