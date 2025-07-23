Зеленський знищив незалежність НАБУ. Як тепер виглядатиме боротьба з корупцією?

Як поліція, Офіс генерального прокурора та суди борються з корупцією порівняно з НАБУ, САП та ВАКС, або Чому Офіс Зеленського вирішив знищити антикорупційну вертикаль.

22 липня Верховна Рада голосами 263 народних депутатів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414, а президент Володимир Зеленський через кілька годин підписав документ. Відповідно до цього закону, який набрав чинності 23 липня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стають залежними від рішень генерального прокурора. Останній – фігура політична, його призначає президент за поданням народних депутатів.

Основна версія цих подій: НАБУ впритул підібралося до Тимура Міндіча (співвласник компанії "Студія "Квартал 95", де виступав до президентства Зеленський) та Олексія Чернишова, після чого президент і вирішив знищити незалежну від нього антикорупційну вертикаль.

Старт цій реформі дали після Революції гідності. У 2015 році створили НАБУ як слідчий орган та САП – для представлення справ у суді. Усе разом запрацювало з 2018 року, коли була створена остання ланка в цій системі: Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Ця вертикаль бореться з топкорупцією. Ідеться про злочини посадовців категорій А та Б: починаючи від міністрів і керівників департаментів в органах влади і закінчуючи прокурорами та суддями.

Ще одна відмінність нової тріади від старої (Національна поліція, прокуратура та суди загальної юрисдикції) полягає в матеріальній частині підслідності. Перша розслідує корупційні діяння, розмір шкоди або предмет злочину (хабар чи розтрата) яких перевищує 1,24 млн грн для ст. 354 ККУ – підкуп, ст. 368 – отримання хабара, ст. 369 – пропозиція хабара, ст. 369-2 – зловживання впливом або 4,96 млн грн – для інших правопорушень.

Через це формально порівнювати результати роботи старої і нової систем важко. За останні п’ять років суди загальної юрисдикції винесли майже 15 тис. вироків за корупційними статтями, тоді як ВАКС – лише чверть сотні.

Проте в першому випадку більшість випадків – це хабарі п’яних водіїв патрульним інспекторам (ст. 369 ККУ), тоді як у другому – топкорупціонери з мільйонними історіями. За даними НАБУ, у їх справах винесено понад 250 вироків, але автори не враховували в аналізі деякі статті ККУ, наприклад, ст. 191 – розтрата, де важко визначити, чи є обвинувачений чиновником.

Ще одна відмінність – в ефективності.

Дії старої прокуратури з поліцією та СБУ в загальних судах привели до ув'язнення лише 9% спійманих корупціонерів. У НАБУ, САП та ВАКС цей показник становить майже 40%. Причому всі фігуранти – впливові особи.

Такий відверто слабкий результат у старої гвардії має пояснення. Річ у тім, що справи, пов'язані з корупційними та економічними злочинами, прокуратура, як правило, банально "продає": більшість з них закінчуються угодою зі слідством про визнання винуватості та умовним покаранням чи просто штрафом, якщо це передбачено ККУ. Так прокурори показують високу статистику формально покараних осіб і водночас їх декларації поповнюються елітними автомобілями і домівками, а корупціонери відбуваються переляком і штрафом.

Це також дає уявлення, як, імовірно, виглядатиме боротьба з корупцією після знищення незалежності НАБУ. "Те, що люди бачать корупцію, – у першу чергу заслуга антикорупційних органів, тому що з десяти новин про наявність корупції, вісім-дев'ять продукують саме вони. Якби їх не було, ми б і не знали про корупцію", – каже голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Інформаційне поле для цього вже створюється. "Чесно кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах ця проблема перебільшується і надмірно акцентується", – сказала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.