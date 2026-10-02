Новини 2 жовтня: атаки на мости, Росія планує відрізати українські АЕС від енергосистеми

Про атаки на мости. Після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрили Південний міст, зупинили рух мостом Патона з правого на лівий берег і частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий.

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.

У Києві 2 жовтня зафіксували нове влучання в Південний міст.

Під час повітряних тривог у Києві повністю перекриватимуть Південний міст, а на Дарницькому, мосту Метро та Подільсько-Воскресенському діятимуть обмеження за напрямками руху.

Про план РФ: Згідно з затвердженим російським планом, який нібито перехопила Україна, Росія планує під час зимових обстрілів відрізати українські АЕС від енергосистеми ударами за кілометр від станцій та масовано атакувати системи водопостачання.

Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.

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Країни ЄС скуповують золото і забирають його зі США. Готуються до війни?

Коли в останні роки Китай почав активно скуповувати нафту і золото, аналітики та західні медіа побачили в цьому ймовірну підготовку до війни за контроль над Тайванем та повторення прикладу РФ перед її вторгненням в Україну.