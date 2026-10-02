Росія планує відрізати українські АЕС від енергосистеми та зруйнувати водопостачання – NYT

Згідно з затвердженим російським планом, який нібито перехопила Україна, Росія планує під час зимових обстрілів відрізати українські АЕС від енергосистеми ударами за кілометр від станцій та масовано атакувати системи водопостачання.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на російський план, який міністр енергетики Денис Шмигаль презентував західним партнерам.

Згідно з документом, Росія має намір змусити три працюючі атомні електростанції України (Рівненька, Хмельницька та Південноукраїнська) зупинитися, обстрілявши ракетами електричні розподільні підстанції, які з'єднують їх з енергомережею. Ці підстанції розташовані менш ніж за кілометр від реакторів.

У плані також зазначено, що Москва націлить десятки балістичних ракет та планерних бомб на систему водопостачання України, зокрема на насосні станції та очисні споруди.

Нагадаємо:

Прем'єр Корецький окремо повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Потім стало відомо, що серед інших об'єктів енергетики, від російського обстрілу постраждала Трипільска ТЕС.