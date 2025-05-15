Трамп заявив про наближення ядерної угоди з Іраном – "не хочу йти силовим шляхом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "ніби погодився" з її умовами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми ведемо дуже серйозні переговори з Іраном задля довгострокового миру", — сказав Трамп під час візиту до країн Перської затоки, згідно зі спільним звітом агентства AFP.

"Ми близькі до того, щоб укласти угоду, не вдаючись до... — є два шляхи: дуже гарний крок і силовий крок. Але я не хочу йти другим шляхом", — пояснив він.

Іранське джерело, обізнане з перебігом переговорів, заявило, що між сторонами досі залишаються серйозні розбіжності, які потрібно подолати.

На тлі очікувань щодо можливого зняття санкцій у разі укладання угоди ціни на нафту в четвер знизилися приблизно на $2.

Переговори між іранськими та американськими представниками щодо іранської ядерної програми завершилися в Омані в неділю, але, за словами офіційних осіб, мають продовжитись. Попри це, Іран публічно наполягає на продовженні збагачення урану.

Як повідомили Axios американський чиновник і ще двоє обізнаних джерел, під час четвертого раунду переговорів у неділю адміністрація Трампа передала Ірану нову пропозицію щодо ядерної угоди.

Хоча і Вашингтон, і Тегеран публічно заявляють про прагнення розв’язати конфлікт дипломатичним шляхом, між ними залишаються "червоні лінії", які переговорники мають обійти, щоб досягти домовленості та уникнути нової військової ескалації.

Нагадаємо:

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Нафта подешевшала більш ніж на 2 дол через припущення про можливу ядерну угоду між США та Іраном.