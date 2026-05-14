Новини 14 травня: Кауфман отримав контроль над фармбізнесом росіян, обшуки у членів НКРЕКП

Про США: Сенат з мінімальною перевагою голосів затвердив Кевіна Варша на посаді голови Федеральної резервної системи.

Про фармринок: Борис Кауфман отримав контроль над фармацевтичним дистрибʼютором "Вента ЛТД", який до початку великої війни належав російській фармгрупі "Катрен".

Про Шурму: Національне антикорупційне бюро провело обшуки у двох членів Національної комісіЇ, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про атаку РФ: Під час комбінованої російської атаки вночі 14 травня зазнав руйнувань київський офіс оборонної компанії Skyeton, яка виробляє безпілотні авіаційні системи.

Про "Дія": ШІ-асистент Дія.AI став доступний у мобільному застосунку "Дія".

Ексклюзиви ЕП:

Велика таблеткова змова: як Кауфман отримав контроль над арештованим російським фармдистрибʼютором

Бізнесмен з підозрою від НАБУ та зв'язками у вищому політичному керівництві країни отримав контроль над одним з найбільших дистриб'юторів ліків. Що відомо?

Втекти від великих ТЕЦ: чому держава не дозволяє масовий перехід на індивідуальне опалення

Україна пережила одну з найважчих зим за всі роки великої війни, але наступний опалювальний сезон може виявитися ще складнішим. Росія постійно змінює тактику ударів та дедалі частіше б'є по великих ТЕЦ, від яких залежать міста.

ФОПам та юрособам обмежать ліміти на перекази. Кому саме і чому?

Українські банки та інші надавачі платіжних послуг планують поширити ліміти на обсяги переказів, які діють для фізосіб, на нових або "приспаних" фізосіб-підприємців (ФОП) та ризикових юридичних осіб.