Німеччина виділить Україні додаткові 3 мільярди євро на оборону

Уряд Німеччини, що завершує свою каденцію, погодив виділення додаткових 3 млрд євро (3,3 млрд дол) на підтримку України.

Про це пише Reuters.

Міністр фінансів Йорг Кукіс після затвердження фіскальної реформи заявив, що "вимоги для надання дозволу на виділення коштів виконані".

Згідно з документом, на цей рік буде спрямовано 2,547 млрд євро, а загальна сума, враховуючи відшкодування з Європейського фонду миру, складе 3 млрд євро.

Крім того, Німеччина планує виділити ще 8,252 млрд євро на військову допомогу Україні у період з 2026 по 2029 роки. Загальна підтримка перевищить 11 млрд євро.

Очікується, що бюджетний комітет Бундестагу затвердить фінансування у п’ятницю, після ухвалення реформи в Бундесраті.

Нагадаємо:

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заручився підтримкою партії Зелених для зміни конституційної норми, яка обмежує державні запозичення.