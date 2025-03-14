У Німеччині переглянуть політку державних запозичень: скільки зможе отримати Україна

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заручився підтримкою партії Зелених для зміни конституційної норми, яка обмежує державні запозичення.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це дозволить збільшити оборонні витрати та виділити Україні 3 млрд євро військової допомоги.

Мерц заявив, що після ухвалення поправки "Німеччина повертається. Німеччина робить значний внесок у захист свободи та миру в Європі".

Консерватори Мерца та соціал-демократи Олафа Шольца планують створити фонд у 500 млрд євро для зміцнення оборони та підтримки економіки. Частину коштів, як компроміс із Зеленими, направлять на захист клімату.

Голосування щодо змін призначене на наступний тиждень. Однак остаточне рішення залежить від Конституційного суду, який має вирішити, чи може парламент, що йде у відставку, ухвалювати такі зміни.

Нагадаємо:

Німеччина закликала Європейський Союз реформувати свої фіскальні правила, щоб дати країнам можливість збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні обмеження блоку.