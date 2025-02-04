Кредитування (не) у крипті: НБУ попередив про ризики співпраці з сервісом BitCapital

Правління Національного банку України ухвалило рішення визнати послуги, які надає сервіс BitCapital, фінансовими. Компанія декларувала видачу кредитів у криптовалюті, хоча фактично видавала їх у гривнях без будь-якої реєстрації.

Відповідне рішення регулятор ухвалив 4 лютого, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

"Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом BitCapital, виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". З метою ухилення від виконання вимог законодавства України ця послуга маскується в договорах зі споживачами як надання позик у криптоактивах", – повідомили у регуляторі.

Там зазначають, що хоча формально позики надаються у USDT, проте фактично позивачам надходили кредити у гривнях. Тобто, сервіс надає мікрокредити в Україні, не маючи на це жодних дозволів та ліцензій.

Відсутність ліцензій дозволила сервісу BitCapital надавати кредити, обходячи обмеження на максимальний розмір процентів. Ба більше, колектори сервісу порушували встановлені законодавством правила щодо стягнення заборгованості, шантажуючи та тероризуючи позичальників.

В НБУ додають, що отримали на сервіс більше 700 скарг українців. Найчастіше споживачі скаржаться саме на високі відсотки та нецивілізовану політику стягнення боргів.

"Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість", – додають у регуляторі.

За даними НБУ, сервіс BitCapital належить компанії-нерезиденту GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, яка зареєстрована у Британії. Нацбанк вже звернувся до британського регулятора для того, аби той вжив проти компанії відповідних заходів.

Разом з цим, в НБУ визнають, що прямого впливу на сервіс не мають, оскільки компанія-власник зареєстрована за кордоном, а жодної ліцензії в Україні не має.

Кошти на рахунки клієнтів BitCapital надходили через незаконні схеми. "Фактично кошти на рахунки споживачам надходили через p2p перекази з використанням мережі дропів", – пояснила ЕП начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Відтак, НБУ немає прямих важелів впливу для того, аби припинити потік коштів на рахунки потенційних позичальників BitCapital.

Як пояснили у Нацбанку, їхнє рішення матиме декілька наслідків для діяльності BitCapital. По-перше, регулятор визнав небездоганною репутацію ключових осіб, керівників та власників установи. По-друге, Нацбанк заборонив всім компаніям, які мають ліцензію НБУ, співпрацювати з установою (наприклад, передаючи їй інформацію з бюро кредитних історій).

По-третє, відповідне рішення НБУ може стати у пригоді під час розгляду судових справ про визнання договорів про кредитування у BitCapital недійсними. Крім цього, на дане рішення НБУ зможуть посилатися правоохоронці, розслідуючи незаконну діяльність сервісу на території України.

"З метою належного та своєчасного інформування споживачів щодо будь-яких виявлених фактів здійснення діяльності з надання фінансових послуг без ліцензії або надання послуг, які мають ознаки фінансових, повідомлення про такі сервіси розміщуються на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку", – додали у Нацбанку.