"Український авангард": Нацбанк випустив незвичайну пам’ятну монету

Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", присвячену яскравій постаті європейського авангарду XX століття – Олександрі Екстер, українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю ар-деко.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Пам'ятна монета "Український авангард. Олександра Екстер" має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елемент оздоблення – кольоровий друк. Гурт монети – гладкий.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль.

Дозвіл на використання цього ескізу "Іспанський танок" в дизайні пам'ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, за що Національний банк висловлює команді музею подяку.

Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, праворуч від ескізу – вертикальний напис ОЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку; ліворуч від ескізу – номінал 10 із графічним символом гривні ₴, напис УКРАЇНА, рік карбування – 2026.

На реверсі монети на дзеркальному тлі – стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору.

Нагадаємо:

Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри", щоб ушанувати пам'ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР.